NYC: un'isola... l'ultimo film, opera prima spagnola, sulla GRANDE MELA

Uscita in multisala fissata per il 16 agosto unica novità cinematografica del weekend “ Most beautiful island” scritto e interpretato da ANA ASENSIO sull'odissea del sogno americano

Si sfugge al passato fuggendo continuamente dal trauma iniziale che lo ha segnato, sopravvivendo a NEW YORK. La storia è vera e parte da un'incidente subito e pagato caro da una giovane immigrata ispanica. Arriva nella Grande Mela con il suo piccolo AMERICAN DREAM e ben presto s'imbatte in un torbido thriller psicologico e claustrofobico. Deve sostituire un'amica e fare la ragazza-immagine durante un party per ricchi dopo aver accettato i lavori più umili. Senza documenti in regola si rischia molto oggi a Manhattan: ci si perde...

Cosa si è disposti a sacrificare per farcela? Quali sono i limiti di ognuno?

Aspetto elegante e anima a brandelli. Quante donne per rimanere a galla mettono a rischio la propria vita ben oltre il denaro e la sopravvivenza. L'autrice e regista, che ha lavorato in tv e nello spettacolo, ci fornisce una personale e vissuta chiave di lettura per la sua “più bella isola” americana.

fz