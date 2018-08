CONCERT BAND serravallese: un successo continuato...

La nota orchestra sammarinese in concerto sul Pianello, insieme ai ballerini riminesi, hanno fatto il pieno di pubblico e turisti proponendo gli ANNI SESSANTA

Gran serata “SIXTY” ieri in centro storico la SAN MARINO CONCERT BAND ha incantato ospiti e cittadini con “QUEI FAVOLOSI ANNI 60”. Repertorio dedicato ai successi nati nel decennio “da favola” della musica leggera e della canzone melodica. Spettacolo d'estate molto apprezzato e richiesto anche in Riviera romagnola ideato nel tempo dal complesso serravallese diretto dal maestro Dino Gnassi. Sul Pianello orchestra e voci soliste per le coreografie di ballo delle SIRENE DANZANTI di Rimini. La band sammarinese fa del repertorio anni Sessanta il cuore delle esibizioni musicali in spazi aperti coinvolgendo il pubblico tra cori e balli a richiesta in voga ancora oggi. Tanti i musicisti e gli strumentisti del Titano che nel tempo si sono esibiti con passione e successo nello storico gruppo nato a Serravalle ormai notissimo in molte località di mare delle regioni costiere.

fz