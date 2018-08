ESPERANTO anche in musica

Convegno ufficiale italiano per la prima volta sul Monte gli esperantisti parlano di San Marino

Continuano gli incontri, i seminari e gli spettacoli, degli esperantisti italiani riuniti in Repubblica. L'85°convegno nazionale quest'anno ha per tema SAN MARINO ED ESPERANTO: PICCOLE COMUNITÀ E GRANDI VALORI nel ricordo della studiosa sammarinese MARINA MICHELOTTI. Corsi di base, editoria, intrattenimento ed escursioni per delegati, borsisti e partecipanti, con spettacoli serali in lingua internazionale. Domenica dopo la danza in versioni originali dal mondo i concerti al Parco Reffi aperti da JoMo noto artista esperantista. L'autore e cantante ha creato una rappresentazione di 22 canzoni in 22 diverse lingue riunite dal linguaggio di tutti, l'Esperanto. L'esperimento entrato nel libro dei GUINNES viene riproposto, riadattato in modo creativo per chitarra e voce, anche sul Titano. Questa sera alle 21 sempre nello spazio all'aperto REFFI sarà GRAZIA BARBONI, strumentista virtuosa della fisarmonica proveniente dall'Accademia di Ancona laureata in lingue straniere, a proporre la poetica di FABRIZIO DE ANDRE'. Il lavoro tratto da “MUSICA E POESIA” traspone in uno spettacolo la scrittura poetica del cantautore genovese tradotta per la prima volta in ESPERANTO. Il convegno esperantista italiano continua al KURSAAL fino a venerdì 24 agosto prossimo.

fz