DRAC fa "zing"!? una vacanza bestiale a cartoni animati

Mostri di successo al III capitolo della saga HOTEL TRANSYLVANIA Dracula va in vacanza. Arriva in multisala riminese e riccionese il cartoon più tenebroso... d'estate

Incassi record da luglio negli States la VACANZA MOSTRUOSA della famiglia Dracula prodotto da SONY PICTURES vince su tutti i fronti e si prepara a sbarcare e sbancare anche in Italia. Nella versione originale le voci doppiate sono: ADAM SANDLER, Dracula; STEVE BUSCEMI, Wayne; MEL BROOKS, Vlad. Versione italiana protagonisti CLAUDIO BISIO e CRISTIANA CAPOTONDI.

La storia continua con una crociera bestiale... di tutta la famiglia tra colossali buffet, escursioni e sport, per soli mostri. Ma l'amore sconvolge il nostro papà DRAC infatuato di ERICKA capitano della nave (e discendente dei VAN HELSING!?) scoperti da MAVIS potrebbero mettere a repentaglio la razza-stirpe dei MOSTRI.

LA DOMANDA CINEMATOGRAFICA è: il Conte Dracula avrà fatto “ZING”! Almeno una volta nella vita? Immerso nella spumeggiante schiuma del mare d'agosto!?

Rimanere in scia fino a fine titoli: il film continua...

fz