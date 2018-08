Un CEVOLI biblico... da DIO

In Auditorium della Nuova Fiera riminese alle 21.45 Paolo Cevoli torna al Meeting di Rimini con LA BIBBIA in versione riveduta e corretta appositamente per l'occasione

Non sappiamo se LA BIBBIA è un libro o il “Libro dei libri” come lo definisce Cevoli ma rimane sicuramente e da sempre un best seller tradotto e commentato per tutti compresi quelli del Meeting, quindi.

Se DIO è il capocomico il nostro Paolo (popolarissimo e molto amato dai ciellini) è il primo attore vero istrione 'biblico', appunto, in scena supportato da coriste come a Broadway...

Un CEVOLI da dio convoca sul palco interpreti, protagonisti e personaggi, della GRANDE STORIA a modo suo li racconta facendosi tante domande senza dare risposte (con l'ausilio di consulenti religiosi e critici direttamente dal mondo sacerdotale romagnolo e bolognese); gioca con la consueta ironia e comicità semplice: in fondo “la Romagna è il suo (e il nostro) Paradiso terrestre...”.

fz



Intervista con PAOLO CEVOLI Cabarettista