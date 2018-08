Al via oggi il San Marino Comics, fra fumetti, musica e cosplay

Parte oggi la quinta edizione del San Marino Comics, un evento che richiama appassionati di fumetto, musica, steampunk e cultura pop da tutta Italia.



Tanti gli ospiti di questa edizione. Fra i tanti autori di fumetti invitati ci sarà Claudio Castellini, disegnatore di fumetti italiano di calibro intenazionale, finito a lavorare per Marvel e DC Comics e Boban Pesov vignettista/youtuber irriverente e satirico che vanta oltre 150.000 iscritti su youtube. Fra gli ospiti anche dei graditi ritorni, come Clara Serina, cantante della sigla di Lady Oscar e Pietro Ubaldi, doppiatore di numerosissimi personaggi come Doraemon, Patrick di Spongebob o Barbossa di "Pirati dei Caraibi". Spazio anche allo youtuber sammarinese MightyPirate, che gestirà l'area social/youtube nel weekend tenendo due conferenze.



Previste mostre, concerti ed eventi in tutto il centro storico. Divertimento per grandi e piccini con aree fantasy e parco avventura, ma anche zone dedicate a serie tv e film famosi come Il Trono di Spade, Il Signore degli anelli, Star Wars, Ghostbusters, Jurassic Park, Pirati dei Caraibi e Harry Potter. Spazio anche per i giochi da tavolo e i videogame in aree dedicate. Prevista quest'anno anche un'area Softair con prove di tiro e esposizione di attrezzature e armamenti.



Ci sarà spazio anche per lo sport con il ritorno della San Marino Comics Run, organizzata da Track & Field, prevista per domani in cui tutti i partecipanti potranno dare la caccia a Lupin III nelle vie del Centro Storico. Anche quest'anno l'evento promuove l'inclusività con il progetto "Diversamente Comics", che include le diverse Associazioni del territorio che orbitano attorno al mondo delle persone con bisogni speciali.