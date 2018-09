A tutto cinema! Riparte "a bestia..." il Concordia

Riapre il Concordia con la nuova programmazione si comincia nella settimana 'mostruoso' dal film romantico “MARY SHELLEY” autrice di FRANKENSTEIN e il cartoon HOTEL “TRANSYLVANIA 3” sulla famiglia DRACULA

Sala cinematografica sempre aperta da giovedì 6 settembre fino al mercoledì 12 successivo alle 21 “MARY SHELLEY, un amore immortale”, sulla vicenda sentimentale e coniugale a tinte noir della geniale scrittrice inglese che inventò FRANKENSTEIN. Storia ispirata da Lord BYRON racconta il suo amore per il poeta maledetto Percy Shelley, morto tragicamente a 29 anni, di cui prese il nome da sposata. Eutanasia di un amore impossibile tra inganni e figli divenuto anatomia di un personaggio letterario scaturito dalla mente fantascientifica di una donna dell'Ottocento impegnata a farsi valere imponendosi come autrice geniale in un mondo di scrittori tutto al maschile.

Weekend pomeridiano e serale, sabato 8 e domenica 9, con la famiglia Dracula protagonista anche a Borgo Maggiore in una vacanza bestiale tra sorprese amorose e lotte mostruose...

fz