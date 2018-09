RAI CINEMA: nuovi autori e orizzonti veneziani in sala e in tv

RAI CINEMA da Venezia propone nuovi autori con “I VILLEGGIANTI” interpreti Golino e Scamarcio e dalla sezione ORIZZONTI arriva “UN GIORNO ALL'IMPROVVISO” di Ciro D'Emelio

“LES ESTIVANTS” Per la regia di Valeria Bruni Tedeschi già nota attrice di origine francese (interpreta anche la protagonista ANNA). RAICINEMA fuori concorso 'spinge' da Venezia, coproducendolo, un nuovo film proprio insieme a France TV e Canal+. I VILLEGGIANTI (estivi) è la storia di una donna in Costa Azzurra tra amici e famigliari, che di colpo si ritrova sola (allontanata, separata, divisa), abbandonata dal compagno. Il fratello morto tragicamente è l'altra figura maschile da raccontare nella storia cinematografica che dovrà realizzare ( verità e sceneggiatura si confondono nella finzione autobiografica). Una pellicola gentile e profondamente amara...

ORIZZONTI veneziani Rai per il lungometraggio UN GIORNO ALL'IMPROVVISO, affresco quotidiano del rapporto tra madre e figlio. Diciassettenne lui giovane donna lei, entrambi lasciati soli... convivendo si mantengono a vicenda e continuano ad avere sogni, o incubi!?: il calcio, l'amore, l'ossessione per l'ex marito, il gioco. Ambientazioni livide e scenari pesti, luoghi malconci, dell'anima...

Tra le 17 produzioni portate in laguna, di cui 5 in concorso, ci sono pure opere d'autore da vedere su varie piattaforme e al cine: RICORDI? Di Valerio Mieli, torna dopo 9 anni (“DIECI INVERNI”), con una sua storia sentimentale tra giovani, che vogliono “un amore che duri” per sempre. Nostalgia ma non senza ricordi ( cercano la memoria di tutta una vita). Giulio Base presenta IL BANCHIERE ANARCHICO tatto da Pessoa. Recitando la parte del “ricco finanziere” insieme a Paolo Fosso. Il dilemma sta in come un idealista anarchico possa trasformarsi in uno spietato capitalista pur rimanendo libertario e contro il suo stesso sistema.

fz