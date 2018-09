Università San Marino: due studentesse selezionate per un'iniziativa legata alla BJCEM

“Dimostrazione dell’impegno attivo di San Marino per il consolidamento del dialogo interculturale”

Graziana Florio e Simona Girardi, entrambe iscritte al corso di laurea magistrale in Design dell'Università di San Marino, rappresenteranno il Titano durante il progetto internazionale LandXcapes, un'iniziativa culturale multidisciplinare per la valorizzazione del patrimonio identitario e paesaggistico del Salento, nell'ambito della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo. Saranno in Puglia dall’8 al 19 ottobre prossimi insieme ad altre 58 figure fra performer, scrittori, narratori, videomaker, artisti visivi, ricercatori culturali e designer. “Lo scopo – spiegano dall'Ateneo sammarinese - è la produzione di opere d’arte in grado di trasmettere il senso della trasformazione del paesaggio nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto, mutato a causa dell’epidemia del batterio Xylella fastidiosa, che ha colpito intere piantagioni di ulivi. Ciò attraverso una serie di attività che comprenderanno sopralluoghi e interviste con agricoltori, abitanti delle zone colpite, studiosi e ricercatori”.