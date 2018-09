San Marino: numerose le iniziative, sul Titano, per le "Giornate Europee del Patrimonio"

In Riviera curiosità ed interesse per una manifestazione di mezzi militari e veicoli d'epoca

Anno particolare, questo, per la celebrazione delle Giornate Europee del Patrimonio. Nel 2018, infatti, ricorre il decimo anniversario dell'iscrizione di San Marino nella Lista dell'UNESCO. Da qui un ricco programma di iniziative, sin dalla giornata di sabato. Non solo l'ingresso gratuito ai Musei di Stato, e alle Mostre. Oggi pomeriggio, tra le altre cose, la visita guidata alla storia delle Logge dei Volontari, della Galleria Nazionale e della Collezione d'Arte Contemporanea della Repubblica, che comprenderà i due bracci della Galleria, per conoscere l'intervento realizzato negli anni ottanta da Enzo Cucchi Scala Santa, e quello del 1991 – di Maurizio Cattelan – all'interno dell'ex Galleria Ferroviaria il Montale. A fare da Cicerone Rita Canarezza: operatore degli Istituti Culturali e coordinatore progettuale della Galleria Nazionale. L'iniziativa si terrà pure giovedì, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, quando si replicherà anche il trekking guidato sul Sentiero della Rupe, nell'ambito di “San Marino oltre le Mura”; oggi – invece – la passeggiata raccontata sul crinale del Monte Titano. Sole, e temperature gradevoli, hanno favorito oggi anche un altro evento. In occasione della Giornata nazionale dedicata alle auto e moto d'epoca, l'Adriatic Veteran Cars Club, in collaborazione con l'Automobile Club Storico di San Marino, hanno organizzato una manifestazione di mezzi militari ed uniformi della II Guerra Mondiale, e di moto ed auto d'epoca. I mezzi hanno fatto bella mostra di sé a Rimini e Riccione: attirando la curiosità di cittadini e turisti.