FANTENG da CANTON: salti mortali 'classici' direttamente da Guangzhou

Il 28 settembre con l'Open day iniziano le attività didattiche e culturali dell'Istituto Confucio sammarinese

Sabato 29 al Teatro Nuovo di Dogana alle 21 arriva il corpo di balletto classico di Guangzhou, l'antica Canton. Spettacolo di apertura della prestigiosa scuola cinese per la prima volta in Repubblica. L'esibizione si ispira a Romeo e Giulietta che nella storia d'oriente diventano “farfalle e altri racconti”. Tappa veronese obbligata per la compagnia che non mancherà di proporre alcune performance “miste” scaligere anche a San Marino. Danza acrobatica, salto mortale, frammisti ai passi tradizionali di scuola russa introdotti dopo la rivoluzione e recuperati al balletto classico europeo in collaborazioni internazionali con americani e inglesi. Nei prossimi mesi fino al Capodanno cinese del 9 febbraio 2019 in programma altri concerti di strumenti antichi. Continuano al CONFUCIO e nelle scuole d'infanzia i corsi di lingua, pittura e mostre. Quest'anno per la prima volta una docente stabile terrà lezioni dall'italiano al cinese. San Marino “arriva fino al mare” attraverso il suo istituto porterà il mandarino nelle scuole riminesi del circondario.

Intervista con KATYA SCIARRINO Direttore sammarinese CONFUCIO RSM