A Roma la 13esima edizione della Festa del Cinema, all'insegna del noir e delle donne

Incontri ravvicinati con Martin Scorsese, Cate Blanchett e Sigourney Weaver ma anche con la poesia di Davide Rondoni

Dal 18 al 28 ottobre torna la Festa del Cinema di Roma, 13esima edizione. Le star di quest'anno saranno Martin Scorsese e Cate Blanchett, ma ci sarà spazio anche per la poesia, con Davide Rondoni.



Il volto di Peter Sellers, indimenticabile nei panni dell'ispettore Clouseau, è il simbolo di questa 13esima edizione, il cui fil rouge sarà il noir, appunto, ma al femminile.

Il film d'apertura sarà “Bad Times at the El Royale”, col premio Oscar Jeff Bridges e Chris Hemsworth, insieme a Dakota Johnson. Grande attesa anche per “The old man & the gun”, l'addio di Robert Redford alla carriera di attore, ma anche per la pellicola che chiuderà la Festa, “Notti Magiche” di Paolo Virzì, sulla notte in cui la nazionale di calcio italiana venne eliminata ai rigori dall'Argentina, ai mondiali di Italia '90. Ci sarà spazio anche per un incontro su cinema e poesia, a cura di Davide Rondoni.

Laura Delli Colli, dopo tre anni in consiglio di amministrazione, debutta alla guida della Fondazione Cinema per Roma



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Antonio Monda, direttore artistico Festa del Cinema di Roma e a Laura Delli Colli, vice presidente Fondazione Cinema per Roma