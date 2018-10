Weekend al LAIALA in casa di parrocchia

Continua, inclusa domenica 7 ottobre anche col maltempo, la 3 giorni parrocchiale di “SERRAVALLE IN FESTA” in onore della Madonna della Rosario

Centro Sociale Sant'Andrea, Giunta di Castello e Azione Cattolica, insieme in un happening aperto a tutti al Parco LAIALA. Incontro, riflessione e preghiera, con momenti ricreativi per giovani e famiglie. Processione mariana d'apertura venerdì sera e recital SULLA STRADA CON MARIA di chiusura domani sera alle 21. La casa parrocchiale coperta con tendoni e spazi chiusi ospita mostre, giochi e FESTA DEL CIAO, animazione realizzata dai giovani di AC. Gli stand gastronomici con menù e street food sono curati direttamente dai volontari con prodotti locali a km0. Domani orchestra e balli dopo la cena sociale preceduta dalla Grande Pesca. Nel pomeriggio la TINTO RUN, gare podistica multidisciplinare non competitiva “a colori”, con lancio di polvere colorata a sorpresa sui partecipanti lungo il percorso. Le mostre fotografiche documentarie sui 60 ANNI di associazionismo serravallese e i 50 ANNI dalla morte di GUARESCHI sono a cura del CENTRO SANT'ANDREA.

