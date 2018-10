Design: “Cultura del fare”, le Università di San Marino e Basilea insieme per un progetto di ricerca

“Cultura del fare”: le Università di San Marino e Basilea insieme per un progetto di ricerca nell’ambito del Design. Trenta studenti, sei docenti e tre designer impegnati questa settimana sul Titano con l'obiettivo di mettere in discussione i processi tecnologici necessari per produrre un oggetto, ridefinirne le funzioni e interagire con differenti culture del Design. Fra gli scopi del progetto anche quello di migliorare la capacità degli studenti nel lavorare in team multidisciplinari e internazionali, offrendo un’esperienza didattica improntata sul rapporto con il cliente, le metodologie progettuali e i contesti produttivi.