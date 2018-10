"Cultura del fare": esposti i lavori finali del workshop

Siamo giunti al termine della settimana del progetto di ricerca internazionale in Design "Cultura del fare" degli Atenei di San Marino e Basilea. Esposti i lavori finali del workshop che ha coinvolto da lunedì scorso, 39 figure fra studenti, docenti e designer provenienti dalle due realtà, insieme ad aziende elvetiche e italiane. Le 40 ore di attività svolte in questa settimana hanno costituito la seconda fase di un percorso avviato nel settembre scorso durante una sessione andata in scena a Basilea, con focus su materiali particolari come fibre e tessuti naturali, in primis lana e feltro.



Fra gli scopi del progetto c’è quello di migliorare la capacità degli studenti nel lavorare in team multidisciplinari e internazionali, offrendo un’esperienza didattica improntata sul rapporto con il cliente, le metodologie progettuali e i contesti produttivi.