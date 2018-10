Inaugurata la nuova sede dell'Università di San Marino al World Trade Center

Ospiterà i corsi di laurea in ingegneria gestionale, ingegneria civile, costruzioni e gestione del territorio

Aumentano gli iscritti e l'Università degli studi di San Marino si fa trovare pronta. Una nuova sede, al terzo piano del World Trade Center, per ampliare l'offerta di spazi universitari ai ragazzi. Otto aule con la possibilità di accogliere ciascuna dai 30 ai 50 studenti, una sala docenti, un’aula studio e un’aula magna da cento posti.



Una sede pronta a gestire un flusso di 250 studenti al giorno. Non solo più spazio ma anche molta tecnologia con zone allestite per videoproiezioni, servizi streaming e un area informatica con 35 computer a disposizione. Presenti anche i rettori Andrisano Angelo Oreste dell'Università di Modena e Reggio Emilia e Monsignor Mauro Contili dell'UniSanPaolo.



La nuova sede dell'ateneo ospiterà i corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio. Presentato anche il polo formativo di Lodi in cui si terranno due nuovi corsi: costruzione e gestione del territorio e ingegneria gestionale.



Nel video l'intervista al rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli