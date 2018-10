San Marino: Ugo Russo racconta i favolosi anni Sessanta

“Quanto erano belli gli anni Sessanta”, questo il titolo (nostalgico) del sesto libro di Ugo Russo, storica voce della trasmissione radiofonica “Tutto il calcio minuto per minuto”, che sarà presentato a San Marino, giovedì 25 ottobre alle ore 18, alla Biblioteca di Stato di Palazzo Valloni.



Russo non ha bisogno di presentazioni, viste le sue 5mila radio/telecronache per i maggiori eventi sportivi mondiali. Il 12 ottobre 2014, con voce rotta dall'emozione, ha raccontato la sua ultima partita di calcio.



Massimo Boccucci, sulle pagine de La Serenissima, parla di “ricordi di lusso” di un decennio simbolo di cambiamento e trasgressione, un periodo durante il quale “le persone traevano ispirazione di vita da valori positivi e veri”. Non solo ricordi, perché il libro trasmette un messaggio alle nuove generazioni affinché possano “trarre ispirazione e insegnamento da un periodo speciale”.



Tra le testimonianze quelle di Don Backy, Sandro Missinghi, Sandro Mazzola e Carlo Romeo, Dg della San Marino Rtv. L’incontro è libero e gratuito.