La SECESSIONE viennese: il docu-film

San Marino Cinema propone, per una sola serata al Concordia, la Grande Arte del 900 con la Vienna di “KLIMT&SCHIELE in EROS and PSYCHE”

Cuore della Mitteleuropa (la vera “Europa di mezzo” tedesca) in rapido disfacimento la capitale dell'Impero austro-ungarico in disgregazione con la Prima Guerra mondiale diviene il centro artistico del cambiamento culturale (epocale). Vienna non è più ma sarà sempre... riecheggia il motto della SECESSIONE: “a ogni epoca la sua arte, all'arte la sua libertà”. Nel 1918 la Spagnola fa 20 milioni di morti compreso EGON SCHIELE, 28enne pittore, capace di segnare il suo tempo al pari dell'amico e maestro morto mesi prima, GUSTAV KLIMT. La PSYCHE c'entra per la presenza della scuola psicoanalitica e i lavori di FREUD. EROS è tutto nei segni dei nudi magnetici e nelle linee tormentate dei corpi contorti di SCHIELE che sostiene la sacralità dell'arte erotica. Scandali e sogni diventano ossessioni travalicando il vero io espandendo l'ego non solo nell'arte. In musica muove i primi passi la DODECAFONIA di Arnold Schonberg, a sua volta come la pittura di KLIMT-SCHIELE, sovvertiranno l'ordine delle cose...

Tutto questo nel docu-film esclusivo della NEXO solo a San Marino con la partecipazione di Lorenzo Richelmy.

fz