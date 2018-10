"SCEGLI DI SCEGLIERE!" Un futuro universitario milanese

Giornate di Orientamento per studenti promossei dalla Diocesi San Marino-Montefeltro

Si conclude oggi la 2 giorni orientativa per le scuole superiore, 4° e 5° anno, organizzata dalla diocesi al vicariato di Domagnano con l'Istituto Toniolo della Cattolica di Milano. “SCEGLI DI SCEGLIERE!” il titolo dell'iniziativa di orientamento formativo in campo universitario. Capacità personali e sbocchi professionali negli incontri con docenti e psicologi con test e profili individuali della settantina di studenti iscritti. Dopo l'incontro di supporto con le famiglie avvenuto ieri sera anche la diffusione di materiale informativo e divulgativo per tutti. Oggi la discussione e il dialogo tra studenti ed esperti alla presenza dei rappresentanti diocesani della Associazione AMICI UNIVERSITÀ CATTOLICA. Tante le domande di genitori e figli su corsi accademici, lavoro e vita universitaria, a Milano.

fz