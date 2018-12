Galleria Nazionale di San Marino: visita guidata aperta a tutti per concludere il 2018

Sono state illustrate le novità e le opere presenti oltre ai progetti per il 2019

La visita ha ripercorso e illustrato tutte le opere e le installazioni conservate: da Emilio Vedova a Marina Busignani Reffi. Restrà aperta inoltre fino al 10 gennaio la Open Call rivolta a giovani sammarinesi under 40 per partecipare alla 58esima biennale d'arte di Venezia dall'11 maggio al 24 novembre. Manifestazione di interesse volta a selezionare un artista emergente sammarinese al fine di realizzare un progetto parallelo al “Friendship Project”, che rappresenti la Repubblica più antica del mondo nel suo Padiglione nazionale. Galleria che pensa già anche al 2019 con diversi eventi e progetti in programma.



Nel servizio l'intervista a Rita Canarezza, coordinatore progettuale Galleria