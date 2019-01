SPIDER - RSMan: al Concordia anche i COMICS '19

Evento CARTOON del weekend al Concordia SAN MARINO TEATRO propone il NUOVO UNIVERSO (animato) di SPIDER-MAN con la partecipazione dei cosplayer di SAN MARINO COMICS

Ci sono figuranti e personaggi a tema per famiglie e bambini, COSPLAYER pronti a regalare ingressi e stampe esclusive, promuovendo SAN MARINO COMICS 2019 per fine agosto. In sala cinema domenica (15 e 17.30) in anteprima sammarinese l'animazione americana dell' “Universo SPIDER-MAN” certo non solo per ragazzi dopo il GLODEN GLOBE 2018. La saga che ha ispirato il film d’animazione coprodotto da Sony e Marvel Animation racconta tutti i Ragni del Multiverso Marvel riuniti contro la minaccia degli Eredi! Miles Morales, Peter Parker, Spider-Gwen e tutti i beniamini del fumetto classico svelano l’origine segreta di Silk, la nuova Ragnetta Marvel!

Attenzione al “poscritto” filmico a fine pellicola prima di arrivare alla scena bonus vera e propria, durante i titoli di coda è presente un doppio omaggio a Stan Lee, recentemente scomparso e presente nel film con un cameo postumo: non alzatevi prima e “spoilerate”

