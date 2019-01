"Domeniche nel Castello": davanti alla Reggenza si inaugura la 17esima edizione

Al Teatro Titano, invece, tornano le Favole Musicali per i più piccini con "Era una notte buia e...rumorosa"

Erano presenti anche i Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini, oggi, all'Auditorium Little Tony; insieme all'Ambasciatore d'Italia Cerboni, al Segretario di Stato Podeschi, e al Capitano di Castello Brigliadori. A testimonianza dell'interesse, delle Istituzioni, per eventi come “Le Domeniche nel Castello” che uniscono la solidarietà ad una forte valenza culturale e divulgativa. Ad inaugurare il programma di questa 17esima edizione dell'evento – organizzato dalla Biblioteca Popolare e dalla Banda di Serravalle, con il patrocinio della Segreteria alla Cultura e della Giunta di Castello - la “Carmen” di Bizet, con la partecipazione dal vivo di cantanti affermati, accompagnati dal Maestro Ubaldo Fabbri, direttore di “Voci del Montefeltro”. Attento, come di consueto, il pubblico in sala; con Luciano Muccioli a presentare e commentare questo capolavoro del melodramma. Quanto raccolto, grazie alle offerte libere, andrà devoluto in beneficenza. Al Titano, invece, un appuntamento di San Marino Teatro con le favole musicali per i più piccini, realizzate con la collaborazione dell'Istituto Musicale. In scena “Era una notte buia e... rumorosa”, con Gea Gasperoni e Tiziano Paganelli. Ad eseguire le musiche originali di Marco Capicchioni il “Gruppo Irregolare”; con la regia di Alessandra Tosi e Tiziano Paganelli.