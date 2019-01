Il Vespucci protagonista a Lerici con lo speciale Rtv "Al Traverso di Dover"

Il Comune di Lerici e l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia hanno annunciato oggi a Lerici di avere organizzato per mercoledi prossimo nella sala dello storico Castello lericino la proiezione di "Al traverso di Dover", il reportage realizzato da San Marino Rtv questa estate a bordo del Vespucci.

Il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha ringraziato Rtv per la collaborazione all'iniziativa, sottolineando come sia importante questa proiezione in un contesto dove la nave più bella del mondo e il suo equipaggio sono di casa. Ha anche ricordato l'impegno per il mare e la cultura del mare con l'iniziativa più recente legata alle attività della Onlus Il Porto dei Piccoli.

Il TV di Nave Vespucci Sig.ra Graziella Salvato ha ricordato la lunga collaborazione con la Marina con il Dg Carlo Romeo sia in Rai che oggi nella sua consociata sammarinese. Far conoscere la vita quotidiana dell'equipaggio, le voci e le immagini inedite nel corso della navigazione sono una esperienza televisiva unica.

Il Dg di San Marino Rtv, in collegamento Skype con Lerici dal Titano, ha ringraziato il Sindaco e l'Anmi per l'invito in un contesto così prestigioso per la storia e la cultura del mare come il Castello di Lerici. E' anche una preziosa opportunità, ha aggiunto Carlo Romeo, per proporre sul maxischermo al pubblico e allo stesso equipaggio immagini assolutamente straordinarie di una campagna che ha portato la nave per la prima volta oltre il circolo polare artico.

Ha concluso la conferenza stampa l'Ammiraglio Romani, decano dell'Anmi, fra i pochissimi marinai che abbiano navigato sia sul Vespucci che sul suo "gemello" Colombo. L'Ammiraglio Romani ha raccontato, davanti ai numerosi giornalisti presenti, alcuni episodi legati a queste esperienze.

La proiezione aperta a tutti sarà al Castello di Lerici mercoledì prossimo alle 18.00.