La Scuola superiore sammarinese si "racconta", rapporti internazionali il "punto di forza"

La Scuola superiore "si racconta" a genitori e studenti alle prese con la scelta del percorso dopo le medie. A Domagnano una serata per conoscere l'offerta formativa dei licei sammarinesi ma, soprattutto, la didattica "non convenzionale". Quindi le attività legate ai rapporti con le realtà economiche del territorio, altri istituti e le scuole di altri Stati, con il racconto di studenti o ex iscritti.



Durante la serata si è parlato della collaborazione con l'Istituto musicale per la San Marino School Band, dei laboratori teatrali, degli scambi culturali e dei rapporti internazionali. Oltre al legame già avviato con la Vienna International School, infatti, la Scuola superiore sammarinese sta valutando proposte da Olanda, Croazia e da diversi Paesi europei. Un punto di forza dei licei sammarinesi, spiega il preside Giacomo Esposito, è quello di potersi muovere più facilmente in questo ambito, essendo il Titano uno Stato sovrano.



Poi il racconto di esperienze toccanti, come la visita al campo di concentramento di Auschwitz. In parallelo, le iniziative di prevenzione contro l'abuso di alcool e stupefacenti. Per iscriversi alle superiori c'è tempo fino al 31 gennaio.



mt