16 gennaio 1939: viene pubblicata la prima striscia di Superman

80 anni fa la pubblicazione della prima striscia quotidiana dell'eroe col mantello rosso. Superman, il cui nome kryptoniano è Kal El, mentre il suo nome terrestre è Clark Kent è un personaggio dei fumetti creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1933, ma pubblicato dalla DC Comics soltanto nel 1938 poiché prima il personaggio aveva una propria testata firmata dagli autori; è il primo supereroe della storia dei fumetti ed è soprannominato anche Uomo d' acciaio. Noto in Italia in passato anche come Ciclone, l'uomo fenomeno e Nembo Kid.



Un uomo in grado di sollevare un'auto, con un costume blu addosso e un mantello rosso, contornato da un gruppo di passanti impauriti: è questa la prima immagine di Superman, quella con cui fa il suo esordio nelle edicole statunitensi.