Lerici: lo speciale sul Vespucci proiettato nel castello

La Marina Militare e lo speciale Rtv "Al traverso di Dover" protagonisti della proiezione nel tardo pomeriggio nella sala dello storico Castello di Lerici.

Un reportage a firma del Dg Carlo Romeo, che ha presentato le immagini assolutamente straordinarie di una campagna che ha portato la nave più bella del mondo, per la prima volta, oltre il circolo polare artico. Curato da AnnaMaria Sirotti per le immagini di Cristian Torelli e il montaggio di Marco Alessandri.



"Il castello di Lerici è un posto straordinario - ha detto il Dg - sala attenta al racconto della campagna estiva del Vespucci. C'erano molti marinai nel pubblico e non solo da loro è arrivato un bel riconoscimento del nostro lavoro che rappresenta un momento di soddisfazione per tutti noi."



Sala affollata e pubblico attento allo Speciale Rtv, che vuole far conoscere la vita quotidiana dell'equipaggio, le voci e le immagini inedite per una iniziativa che ha coinvolto anche l'amministrazione di Lerici e l'Anmi.