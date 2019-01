Kalypolis: Piermatteo Carattoni è tornato con una web serie musicale

Pop, rock, graffiante. È un tentativo di fusione di musica e fiction cinematografica.

Kalypolis racconta le vicende di Sam, tra relazioni complicate e insoddisfazione cronica: una eccentrica ricerca di se stesso e la voglia di vivere appieno la propria vita.



Dopo 3 album, Piermatteo Carattoni si è lanciato in una nuova avventura. Una web serie musicale con 9 canzoni inedite dell'omonimo album dell'artista. La particolarità di Kalypolis è proprio questa: le puntate recitate vengono alternate dai videoclip musicali, che continuano a narrare la storia, per un totale di 15 puntate.

Una preparazione lunga, accurata e una realizzazione non facile per una produzione totalmente indipendente.



La serie è partita lo scorso 13 ottobre, con una cadenza di 2-3 settimane, per concludersi ad inizio estate.

Oltre 30 mila le visualizzazioni ottenute per le prime sei puntate. La settima, in onda sabato.



Nel video l'intervista al cantautore Piermatteo Carattoni.



Silvia Sacchi