FELLINI 99: compleanno del maestro aspettando il 100°

Il 20 gennaio 2019 FEDERICO FELLINI avrebbe compiuto 99 anni nel frattempo Rimini festeggia al Fulgor il compleanno preparandosi al Centenario lavorando al Museo felliniano

Nel 2020 ci sarà di tutto e soprattutto un progetto di trasformazione urbana che cambierà la città anche nel nome di FELLINI - secondo l'intento del sindaco Gnassi. Intanto per ricordarlo al cinema di AMARCORD si proietta “PROVA D'ORCHESTRA” a 40 anni dalla prima del film “più politico” del maestro romagnolo. Serata introdotta dalla nipote giornalista e regista Francesca Fabbri Fellini in SALA FEDERICO. Un compleanno familiare n°99 aspettando il Centenario con ospiti e amici da tutto il mondo per l'apertura del Museo Internazionale spazio di cinema multimediale e creativo unico nel suo genere. Continua nel frattempo la rassegna in Cineteca sui “FILM CHE HO SCRITTO” mentre a marzo torna lo Spazio-Immagine, FELLINI SUL SET, con una mostra su 81/2 e il documentario L'ULTIMA SEQUENZA di Mario Sesti. Non mancheranno fino al 21 marzo “documenti filmati che parlano di FELLINI” sempre al nuovo FULGOR riaperto lo scorso anno per i 98 anni del FELLAS.

fz