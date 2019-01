Produzione cinematografica: due bandi dalla regione Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna sempre più terra di cinema. La Regione continua ad investire con due nuovi bandi a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva per il 2019. Gestiti da Emilia-Romagna Film Commission, i bandi sono destinati a imprese internazionali, nazionali e locali, che scelgono l’Emilia-Romagna come location e come luogo per costruire un progetto cinematografico e audiovisivo.

L’iniziativa è stata illustrata in Regione dal responsabile di Emilia-Romagna Film Commission, Fabio Abagnato e dall’assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti



Nel video, l'intervista all'assessore alla Cultura della regione Emilia-Romagna, Massimo Mezzetti