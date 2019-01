2019, OSCAR: film polacco (nominato!) anche sul Monte

Oscar di Hollywood: nella pioggia di nomination tante conferme americane e qualche novità già vista a Venezia 2018

Domineranno la 91esima edizione degli Oscar, che si terrà il prossimo 24 febbraio al Dolby Theatre di Hollywood, 3 pellicole passate e segnalate sul Lido di Venezia: ROMA di Cuaròn, LA FAVORITA di Lanthimos (in multisala da domani 24 gennaio) 10 statuette compresi miglior film e regia, STAR IS BORN, 8 statuette con la nomination per LADY GAGA miglior attrice e cantante. BLACK PANTHER è il primo cinefumetto MARVEL sugli Avengers ad essere nominato addirittura con 7 menzioni. Tutto il resto da BlackKklansman di Spike Lee a Bohemian Rhapsody (strepitoso Rami Malek performer - attore quasi meglio di Mercury...) candida comunque l'altra America dei giovani afrostatunitensi, contro il razzismo degli anni 60 (Green Book) per la diversità. Tanto per cambiare le donne sono assenti dalle categorie chiave della Settima Arte (regia, fotografia, montaggio) mentre il film polacco COLD WAR si piazza bene come film straniero, regia e fotografia. La pellicola, che racconta la passione oltre cortina in un legame amoroso senza tempo durante la Guerra fredda, sarà in prima visione per il weekend proprio a San Marino.

fz