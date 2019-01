BRECHT secondo BRADIPOTEATAR

Rappresentazione teatrale per le scuole e i cittadini contro ogni discriminazione razziale e sociale

TESTE TONDE E TESTE A PUNTA ispirato al dramma di Bertolt Brecht è la messinscena di BRADIPOTEATAR Junior2 nata dai ragazzi dei corsi per i giovani. Proposta in mattinata alla Secondaria Superiore la prima rappresentazione teatrale al Titano. Replica alle 18 per le scuole e i cittadini sempre in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA. Un testo politico in farsa adattato dai registi appositamente per giovanissime attrici dalla “mentalità aperta e reattiva” e proposto anche ai compagni di classe. Ombre, colori e luci di scena, su commenti musicali d'effetto “per tutti quanti a spiegare quali sono le differenze più importanti...”. L'uomo giudicato dalle sole sue fattezze - recitano gli attori - secondo la “bilancia umana”. Nel copione poco noto le discriminazioni razziali descritte durante il periodo hitleriano dipinte dal cabaret BRECHTiano. Una denuncia sociale contro la fame e la povertà che schiaccia la persona senza alcun riscatto.

