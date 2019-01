Un'altra domenica di lirica a Serravalle con L'Orfeo

Un altro fine settimana di lirica all'auditorium Little Tony di Serravalle, con il terzo appuntamento del 2019 con Le domeniche nel Castello. Un appuntamento organizzato dalla Biblioteca Popolare e dalla Banda di Serravalle per far avvicinare i cittadini alla musica lirica.



Oggi L'Orfeo di Monteverdi introdotto da Luciano Muccioli. Ogni volta, viene proiettata un'opera e si esibiscono, dal vivo, cantanti accompagnati dal maestro Ubaldo Fabbri, direttore di Voci nel Montefeltro. Prossimo appuntamento il 3 febbraio con La Traviata.