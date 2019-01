GRANDI MOSTRE al cine: RsmDegas

Doppio appuntamento sammarinese con DEGAS alle 17.30 e alle 21 per i martedì sull'arte in mostra documentaristica grazie a SAN MARINO CINEMA al Concordia di Borgo Maggiore



“PASSIONE E PERFEZIONE” in DEGAS (1834-1917) corrono insieme tra sculture e pitture (ad esempio le famose “BALLERINE”) nelle mostre di Cambridge, al Louvre e in Italia nel GRAND TOUR (dove si era formato studiando il Rinascimento perché a Napoli viveva il nonno paterno fuggito dalla Rivoluzione francese). Il maestro dell'IMPRESSIONISMO prediligeva nudi femminili, interni dei caffè dove 'sostava' per ore, corse di cavalli e ritratti, anche di famiglia.

Teneva le sue opere preziose in scrigni di legno vendendole solo e soltanto per vivere chiedendone agli acquirenti la restituzione, a volte, per ritoccarle e migliorarle a beneficio suo (mania di perfezione...) e dei committenti.

DEGAS al cinema in alta definizione è un docufilm artistico che si può quasi toccare con gli occhi sulla tavolozza del grande schermo.

fz