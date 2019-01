Esce il bando per un Seminario in diritto internazionale all'Onu

Un Seminario in diritto internazionale presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra: è l'opportunità annunciata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri attraverso una nota.



Si terrà dall’8 al 26 luglio 2019 e si svolgerà in concomitanza della Sessione ONU della Commissione di Diritto Internazionale. E' rivolto soprattutto a giovani avvocati, funzionari governativi, laureati in legge con adeguata preparazione di diritto internazionale e/o con significativa esperienza professionale. Ci saranno anche momenti di discussione e di lavoro in gruppo sugli argomenti presenti nell’agenda della Commissione, oltre che le lezioni frontali tenute da funzionari ONU e da professori universitari.



I candidati che desiderano partecipare, dovranno avere un'età compresa fra i 24 e i 38 anni (al 1° gennaio 2019) e dovranno avere una buona conoscenza di almeno due fra le lingue di lavoro dell’Organizzazione.



Le candidature dovranno essere presentare entro l’8 aprile 2019 e la selezione verrà effettuata da un apposito Comitato istituito in seno all’ONU; inoltre si ricorda che ogni Stato membro potrà essere rappresentato da un solo delegato. La preferenza sarà accordata ai candidati con un profilo di alto livello nel settore del diritto internazionale, comprovato dal percorso di studi, da pubblicazioni e dall’esperienza professionale. Infine, a parte le spese a carico del partecipante per il viaggio ed il soggiorno, la frequenza al Seminario è gratuita.