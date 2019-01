PSSsssssssssssssssssss, SM: fantasisti - clown a teatro

Domenica a teatro unica tappa sammarinese per la rassegna IDENTITÀ TEATRALI arriva al Nuovo di Dogana alle 17 la clownerie internazionale "PSS PSS" (da leggere sibilando e bisbigliando le consonanti come per fare pipì...) della Compagnia Baccalà

PSS, PSS... sussurrando il nome della rappresentazione con la bocca, il corpo e i cuore dei bambini, si riconosce l'autore: musicista di organetto, docente di filologia romanza attore del CIRQUE DU SOLEIL nel 1984. Louis Spagna ideò lo spettacolo nel 2010 firmandone la creazione teatrale ancora oggi rappresentata in tutto il mondo. Per la prima volta a San Marino arrivano Camilla Pessi e Simone Fassari direttamente dalla SCUOLA TEATRO DIMITRI in Svizzera. Un pomeriggio tra circo e cabaret il duo che dal 2004 lavora insieme è diventato un trio con il musicista Valerio Fassari hanno aggiunto alle performance il gioco. La compagnia ha vinto 12 premi internazionali. I fantasisti circensi utilizzando il linguaggio del corpo e gli sguardi in una pantomima che ricorda la commedia dell'arte e il circo ottocentesco. PSS PSS è alla 600esima replica, messo in scena in 50 paesi e in tutti i 5 continenti, mancava soltanto una rappresentazione per il “Piccolo Popolo del Monte: PPM, SM... Ssssmmmm.

fz