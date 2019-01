Google: le parole più ricercate e costose 2018 secondo ricerca SEMrush

Tra i social più cercati su Google, Badoo occupa il 5 posto. Supera di parecchio le ricerche dell’altro sito di dating, Tinder, che ha ottenuto solo 280.200 ricerche mensili.



Secondo la ricerca gli italiani preferiscono risparmiare e cercano soprattutto i voli delle aziende aeree low cost.



I leader assoluti nella categoria Sport sono calcio e moto. Le squadre più cercate sono, nessuna sorpresa, Juventus, Inter e Milan.



Negli account di posta, i più cliccati dagli italiani: al primo posto delle ricerche troviamo la mail di Libero, invece Google è in seconda posizione.



Porno è una categoria con ricerche totali molto alte rispetto alle altre categorie – tranne social.



Nel mondo dell'e-commerce il leader assoluto è senza dubbio Amazon.



É curioso notare che nella categoria Moda i 2 brand sportivi Adidas e Nike sono in cima alla classifica.



I personaggi famosi più cercati del 2018? Fabrizio Frizzi, voluto bene da tutti, Cristiano Ronaldo, Chiara Ferragni, Valentino Rossi e Francesco Monte.



Capitolo Automobili: la Ferrari è una delle auto più cercate in Italia, in fondo il sogno di ogni italiano...