Il buon DRAGONE dei vichinghi al cine di Borgo

San Marino Cinema ha fatto il colpaccio, in sala al Concordia nel weekend anche alle 17, per famiglie e bambini di ogni età la primissima di DRAGON 3 con IL MONDO NASCOSTO episodio finale della saga targata DreamWorks

La saga continua ad essere una commedia fantasy d'animazione e azione ad alta tecnologia (amatissima da SPIELBERG, che avrebbe voluto girarla davvero, dal vero) nata da una serie di libri per bambini di Cressida Cowell: tutto basato su un'improbabile (ma plausibile...) amicizia leale tra un giovane vichingo e un drago Furia Buia. Stavolta però avviene l'inverosimile che spacca in due la storia: entra in scena un drago femmina...

A parte gli scherzi la vera minaccia è GRIMMEL lo sterminatore di FURIE nemico degli umani contrario all'avvicinamento reciproco al confine dei mondi estranei dalla notte dei tempi: e che notte!?

Commovente la separazione dopo una lunga simbiosi, tra il capo di Berk senza una gamba e il dragon 'furioso' senza un pezzo di coda, ricongiunta in un LUOGO NASCOSTO del cuore.

fz