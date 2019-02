San Marino Teatro: al Nuovo di Dogana in scena "Pss Pss", della Compagnia Baccalà

A Serravalle, invece, "La Traviata" di Verdi ha chiuso la 17esima edizione delle “Domeniche nel Castello”

Vincitore di 14 premi internazionali, eseguito più di 700 volte, in oltre 50 Paesi. E' un successo internazionale quello andato in scena oggi al Nuovo di Dogana, per la rassegna Identità Teatrali. “Pss Pss”; un titolo a dir poco singolare, per uno spettacolo che ha visto sul palco due clown contemporanei, senza parole; perché a parlare è stato il linguaggio universale del corpo e dello sguardo. Protagonisti Simone Fassari e Camilla Pessi, corsi via dal circo in cui erano per creare la “Compagnia Baccalà” e stupire il Mondo con questa performance fuori dal tempo; definita “Poesia allo stato minimale e puro”. All'Auditorium Little Tony di Serravalle, invece, l'ultimo appuntamento di questa 17esima edizione delle “Domeniche nel Castello”. L'evento - organizzato dalla Biblioteca Popolare e dalla Banda di Serravalle, con il patrocinio della Segreteria alla Cultura e della Giunta di Castello – ha come obiettivo quello di fare avvicinare i cittadini ai capolavori del melodramma italiano. Ad essere proposta – oggi - “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Come sempre con proiezioni, ed esecuzioni – dal vivo – di cantanti affermati, accompagnati al pianoforte dal Maestro Ubaldo Fabbri, direttore di Voci nel Montefeltro. Quanto raccolto, grazie alle offerte libere, andrà devoluto in beneficenza.