“Missione Compiuta!”: il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli torna a far sorridere a Sant' Agata

Ancora loro, i protagonisti della storica Compagnia “Piccolo Teatro Arnaldo Martelli” che, per il 47° anno, ha messo in scena il tradizionale spettacolo teatrale in occasione della Festa di Sant’Agata.

A divertire i Capitani Reggenti e il pubblico del Teatro Titano la commedia “L’eredità” di Raffaele Caianiello, in vernacolo sammarinese.

Sedici sono stati i protagonisti sul palco, tra i quali alcuni più esperti con un bagaglio di decine e decine di rappresentazioni alle spalle e tre esordienti che si sono egregiamente cimentati nel loro primo spettacolo: Roberta Canarezza, Giacomo Colombari e Lorenzo Severini.



Una presenza che ha unito le generazioni e rappresenta la migliore garanzia per il futuro del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, che anno dopo anno, generazione dopo generazione, sopravvive al tempo mantenendo viva una sana ed autentica tradizione sammarinese.



Nel delicato ruolo di suggeritrice Chiara Crudi.



Ora si attendono le repliche della rappresentazione per divertire altro pubblico. La prima già venerdì 8 febbraio, sempre al Titano alle 21,00.



Biglietti disponibili all’Edicola “Quadrifoglio”, di via Piana, Città di San Marino.