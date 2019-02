L'UOMO DI RAME (Copperman) al cine ha l'ARGENTERO vivo

Stasera alle 21 in multisala riminese la prima di COPPERMAN protagonista Luca Argentero in una coproduzione con RAICINEMA l'attore presente in sala si racconta in esclusiva per RTV

“L'uomo di rame” (COPPERMAN) è un supereroe normale (bambino dentro), un uomo come tutti che vuole salvare il mondo dai cattivi partendo dal suo IO (a cominciare dal paesello di campagna dove vive).

ANSELMO crede di essere quel che infondo è: un paladino degli ultimi, sui pattini, chiuso in un'armatura improbabile, che essendo di rame, non lo protegge dalla violenza vera ma solo dai sogni cattivi.

Titti (Angelica Bellucci-Antonia Truppo), orfana di madre è il suo amore sin dai banchi di scuola, mentre la sua di mamma ha fatto di lui un essere speciale figlio di un IRONMAN... qualunque (o giù di lì) sparito nel nulla (volato via).

ARGENTERO-FORREST GUMP ha dalla sua l'immediatezza e l'umiltà di una persona vera dote speciale sul set e nella vita.

Intervista integrale con LUCA ARGENTERO protagonista del film “COPPERMAN”