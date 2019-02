Sofocle's musical: che 'tragedia' di spettacolo!

“ANTIGONE QUARTET CONCERTO” già previsto in cartellone per MICROPHONIE a gennaio arriva alle 21 al Teatro Titano protagonisti ELENA BUCCI e MARCO SGROSSO

Produzione ravennate LE BELLE BANDIERE interpretazione e drammaturgia per la regia di BUCCI-SGROSSO.

ANTIGONE tratto da SOFOCLE rivisitata da BRECHT riscritta da ANOULTH letta in musica dai 2 attori, che ne hanno curata la drammaturgia, su partitura eseguita da DIMITRI SILLATO con violino e tastiere dal vivo.

MISCELLANEA di registri, stili, canoni musicali e teatrali, in empatia creativa con il pubblico. Commistione contemporanea che non tralascia l'uso del corpo, il mimo e la danza antica.

Una tragedia greca di scandalosa leggerezza da sembrare un musical in lingua romagnola e napoletana, pure. Una storia d'amore e morte a cui non basta il saggio-veggente TIRESIA per far tacere il coro...

Notizie, biglietti e aggiornamenti, su www.sanmarinoteatro.sm

fz