"REMI" francese coprodotto da RAI CINEMA

Dal cartone giapponese anni 80 all'ultimo film francese di successo, SAN MARINO CINEMA porta la storia letteraria al Concordia, nel weekend il pomeriggio alle 17, in una pellicola per famiglie

“SANS FAMILLE” capolavoro ottocentesco di Malot fu riadattato per il muto già nel 1915 via, via, sino alla serie ANIME GIAPPONESE del 77 arrivata negli anni 80 su RAIDUE resa immortale dalla sigla cantata da Gian Paolo Deldello. L'effetto proustiano resiste oggi anche in REMI di Blossier con DANIEL AUTEUIL invecchiato.

Il piccolo orfano munito di arpa e cane CAPI col cappello al seguito insieme alla scimmietta JOLI-COUER vestita da fattorino viaggiano facendo i circensi di strada guidati dall'artista VITALIS.

Il “sense of wonder” per tutto il film lo creano le ambientazioni francesi e la realtà aumentata digitale. Le immagini morbide e ricercate fanno pensare sia a Spielberg sia a Tim Burton.

Lo stile 'adulto' del lungometraggio ne fa un film per ragazzi capace di parlare a tutta la famiglia.

fz