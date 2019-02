LEONARDO500: unico! anche al cinema

A 500 anni dalla morte, in MULTISALA a Rimini e Riccione, il docu-film su “LEONARDO 500” mostra un DA VINCI tratto dai Codici e visto anche con le tecnologie digitali più avanzate



Leonardo nasce nel 1452, 40 anni prima della scoperta dell'America, anticipando l'uomo del Rinascimento per la sua curiosità scopre se stesso, capisce di essere una misura in più di quel che è: sproporzionato rispetto al piccolo mondo di provincia che ha intorno; e per questo cerca...

In tutte le direzioni dell'esperienza, dell'arte e della scienza, raccoglie appunti e tesi osservando il creato: i Codici sono la testimonianza del genio infinito e poliedrico che alberga nell'uomo; in Leonardo riassunto in una sola persona. Era artista e mastro, progettista e artigiano. Sapeva immaginare e far modelli di quel che vedeva nel mondo semplicemente osservandone i dettagli.

Al cinema arriva per la regia di Francesco Invernizzi, a 500 anni esatti dalla morte del genio di Vinci, un 'opera filmica impossibile da definire: storia, film, audiovisivo e documentario in alta tecnologia, esattamente come LEONARDO: il tutto in Uno solo.

