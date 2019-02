Rtv: proseguono le visite delle prime media all'emittente di stato

Ancora i giovani alunni delle scuole medie in giro per la Tv di Stato. Accompagnati dagli insegnanti la visita di 1F e 1D di Fonte dell'Ovo.



Pino Cesetti, responsabile della Radio gli ha spiegato i diversi settori nei quali è divisa la San Marino Rtv: dall'informazione ai programmi, dalla radio al settore tecnico. I ragazzi sono venuti a contatto con gli strumenti tecnologici utilizzati dai giornalisti della redazione, come il gobbo, nello studio del Tg, fino a partecipare alla trasmissione in diretta radiofonica sulla frequenza 102.7 di Radio San Marino. E chissà che tra di loro non possa esserci un giornalista o dj in erba.