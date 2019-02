Il museo della Marineria di Cesenatico celebra gli 88 anni di Tinin Mantegazza

Attori, musicisti, letterati e istituzioni tutti riuniti per festeggiare il compleanno di Tinin.

Illustratore, pittore, giornalista, sceneggiatore, scrittore di fiabe, autore di trasmissioni radiofoniche e televisive, Titin Mantegazza è stato tra i protagonisti del cabaret milanese insieme ai giovanissimi Cochi e Renato, Gaber e per diciotto anni ha collaborato con Enzo Biagi.

Ha fatto sognare milioni di bambini con il suo Dodò, protagonista della trasmissione Rai ‘L’albero azzurro’.



Per l’occasione, esposte alcune delle sue opere all'interno del Museo della Marineria e presentato il suo ultimo libro di racconti, dal titolo “Restituiamo Roma al Vaticano (con tante scuse)”.



L'origine è ligure, una vita a Milano, e ora, da anni, un forte legame con Cesenatico.



Nel video l'intervista a Titin Mantegazza.



Silvia Sacchi