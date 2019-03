Presentata la 4a edizione del Forum del Dialogo: al centro lavoro, migrazione, tecnologie

Appuntamento il 15 e 16 marzo alla sala Montelupo di Domagnano.

I fenomeni migratori, la povertà, il lavoro, la tecnologia: tutti argomenti che saranno al centro del Forum del Dialogo. Non un convegno classico, sottolineano gli organizzatori, ma un confronto aperto. “Dialogo con i nostri tempi: problemi, opportunità, prospettive” è il titolo di un'edizione che ha il patrocinio, tra le altre istituzioni, del Consiglio d'Europa. La formula delle due giornate, il 15 e 16 marzo alla sala Montelupo di Domagnano, è quella rodata: esperti, testimonial e cittadini in platea sullo stesso piano per discutere di questioni attuali.



Tra gli ospiti il filosofo Umberto Curi, Nunzia De Capite della Caritas italiana e, dal Senegal, Mor Khoundia Gueye, dirigente al Ministero della Gioventù. Previsto, tramite videomessaggio, anche un intervento del segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjorn Jagland. Quest'anno hanno la titolarità dell'evento i Castelli di Chiesanuova e Borgo Maggiore e, per la prima volta, parteciperanno i comuni di San Leo, Morciano di Romagna e Novafeltria.



mt



Nel servizio, le interviste al responsabile scientifico del Forum, Renato Di Nubila, e al Capitano di Castello di Chiesanuova, Marino Rosti