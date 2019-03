FELLINI 100 al Fulgor con CAPPUCCIO

Rimini continua a celebrare il suo concittadino più illustre in FELLINI 100 ieri al FULGOR giornata dei LUNATICI con il regista Eugenio Cappuccio e “LA VOCE DELLA LUNA” ultimo film del maestro ispirato al POEMA di Ermanno Cavazzoni

IL DOCUFILM POMERIDIANO:

Fellini visto da Cappuccio sul set della pellicola più controversa di Fellini girata nel 1989 uscita l'anno successivo dopo il documento di lancio della RAI “Verso la luna di Fellini” pensato come un reportage in intervista sul regista al di qua e al di là della cinepresa (standogli addosso) con le voci del mondo felliniano compresi i protagonisti BENIGNI e VILLAGGIO. Eugenio Cappuccio presentando la giornata ha parlato del suo nuovo lavoro sul FELLAS (contributi di Manara e Mollica) girato in città per Rai Cinema e Rai Teche pronto nel 2020 l'anno del Centenario felliniano.

IL FILM DELLA SERA:

È un'opera considerata dal regista riminese uno “sberleffo” stralunato sulla “VOCE DELLA LUNA” ispirato e sceneggiato sul POEMA DEI LUNATICI con Ermanno Cavazzoni.

È una storia che non c'è. Dove si balla un valzer a un rave party durante la festa de' lo gnocco (reggiano? Come Cavazzoni). E dove una fetta di luna ritorvata dai paesani entra in un talk show dell'immancabile padrone... (anche 29 anni fa!) BERLUSCONI.

fz