Gentiloni: "L'economia sta crescendo"

Sulle riforme “non abbiamo ancora finito"

I temi economici in apertura della conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. “Un primato – ha esordito – il fatto di essere qui a 15 giorni dal mio insediamento, ma è giusto mantenere questa consuetudine”. Ha fatto il punto sull'attività di governo esordendo sui temi economici: il taglio delle tasse, recuperando evasione; la messa in sicurezza del risparmio con il fondo salva risparmio appena varato; le cifre positive in termini occupazionali.

Nel video un breve estratto