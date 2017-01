Saldi al via in Sicilia e Basilicata: il 5 in tutta Italia

Al via oggi i saldi invernali 2017 in Basilicata e Sicilia, domani toccherà alla Valle d'Aosta e il 5 gennaio in tutte le altre regioni. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di

Confcommercio ogni famiglia spenderà 344 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature ed accessori per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro. 'Dopo un Natale così così, la speranza passa ora per i saldi. Non saranno però saldi col botto. La nostra stima è che gli italiani spenderanno mediamente

come nell'anno precedente', afferma il presidente di Federazione Moda Italia e vice presidente di Confcommercio, Renato Borghi. Simile la previsione di spesa di Confesercenti, che stima in 337 euro il budget per ognuno dei 14,6 milioni di nuclei familiari che si preparano ad acquistare prodotti nei saldi invernali.