Con il 2017 in Italia bollette e carburanti più cari. A San Marino stessi prezzi del 2016

In Italia segno più nei prezzi di servizi e carburanti. A San Marino nessun aumento.

Per le famiglie italiane il regalo di Natale è arrivato un po' più tardi del previsto: il primo gennaio le famiglie sotto l'albero hanno trovato i rincari per servizi e carburante. Lo ha denunciato il Codacons che, con una nota di inizio anno, ha passato in rassegna gli aumenti. Dal 2017 costa di più accendere la luce in casa e scaldarsi: l'elettricità sale dello 0,9%, il gas del 4,7%.



Sempre secondo l'organizzazione a difesa dei consumatori, il prezzo della benzina è cresciuto, in media, di oltre il 6,5% rispetto al 2016 e il gasolio ha fatto segnare un +10,5%. Attenzione a premere troppo l'acceleratore, quindi. E se con l'auto si entra in autostrada, anche lì c'è una sorpresa: i pedaggi aumentano, in media, del +0,77%, ha calcolato il Codacons. Il presidente, Carlo Rienzi, ha previsto altri sovrapprezzi generalizzati in listini e tariffe, parlando di una “stangata stimata in 986 euro a famiglia”.



A San Marino i cittadini possono tirare un sospiro di sollievo, perché, al momento, nessun servizio è aumentato. Le bollette di gas, luce e acqua sono invariate. Il prezzo del biglietto degli autobus resta lo stesso, sia per quelli che viaggiano dentro ai confini sia per quelli che collegano il Titano a Rimini, così come la funivia. Stesso discorso per i tutti i parcheggi. Lontano dal portafogli, lontano dal cuore.



Mauro Torresi